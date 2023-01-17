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Кривоногов Михаил Иванович
Кривоногов Михаил Иванович
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Место рождения
Громково
, Богородский, Московская область
Дата рождения
Около 1900
Пол
Мужской
Отец
Васильев Иван Григорьевич
1874 г.р.
Мать
Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец:
Васильев Иван Григорьевич
Мать:
Васильева Агриппина Яковлевна
Громково
, Богородский, Московская область
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