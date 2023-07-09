Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения11.06.1876
Дата смерти16.03.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1876
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1896
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
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Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Кривоногов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
18.11.1901
Дочь: (Кривоногова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
02.02.1903
Сын: Кривоногов Семен Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
17.12.1905
Дочь: Васильева (Кривоногова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
07.11.1907
Сын: Васильев Александр Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
20.03.1911
Дочь: (Кривоногова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
08.03.1913
Дочь: Васильева (Кривоногова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
10.10.1916
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
Смерть
16.03.1947
https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial/603931743