(Кривоногова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кривоногова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

18.11.1901

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1901

Отец: Васильев Иван Григорьевич

Мать: Васильева Агриппина Яковлевна

Громково, Богородский, Московская область
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