Васильев Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения21.09.1896
Дата смертиДо 1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1896
https://ya.ru/archive/catalog/4f4e0900-12b8-4707-9cdf-75125b2cc262/50?text=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2&snippet=%D0%9F%D1%80... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Васильева (Горюнова) Пелагея Архиповна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
До 1960