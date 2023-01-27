Васильев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Сергей Иванович

Васильев Сергей Иванович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

21.09.1896

Дата смерти

До 1960

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1896

Отец: Васильев Иван Григорьевич

Мать: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна

Громково, Богородский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/4f4e0900-12b8-4707-9cdf-75125b2cc262/50?text=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2&snippet=%D0%9F%D1%80... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Горюнова) Пелагея Архиповна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Васильев Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Васильева (Горюнова) Пелагея Архиповна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
До 1960

Мы используем куки для улучшения работы сайта.