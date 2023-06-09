Вакурова Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакурова Прасковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Unknown Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакуров Яков Павлович

Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Вакуров Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Вакуров Яков Павлович

Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
11.06.1876

Дочь: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Вакуров Яков Павлович

Балобаново, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Балобаново, Богородский, Московская область

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