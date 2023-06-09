Вакурова Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Unknown Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1872
Отец ребёнка: Вакуров Яков Павлович
Рождение ребёнка
11.06.1876
Дочь: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Вакуров Яков Павлович
Смерть
Неизвестно