Вакуров Яков Павлович Около 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Вакуров Яков Павлович

Автор
НС
См Н.

мужской, родился Около 1844, Балобаново, Богородский, Московская область

Отец
Вакуров Павел ГавриловичОколо 1816 г.р.
Мать
Вакурова Татьяна Михайловна1817 г.р.
Супруги
Вакурова Прасковья АлексеевнаДо 1860 г.р.
Дети
Вакуров Михаил ЯковлевичДо 1872 г.р.
Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна11.06.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Вакуров Павел Гаврилович

Мать: Вакурова Татьяна Михайловна

Балобаново, Богородский, Московская область

16 в 1860

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакурова Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Вакуров Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Вакурова Прасковья Алексеевна

Балобаново, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
11.06.1876

Дочь: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Вакурова Прасковья Алексеевна

Балобаново, Богородский, Московская область

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