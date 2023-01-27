Вакуров Яков Павлович
мужской, родился Около 1844, Балобаново, Богородский, Московская область
ОтецВакуров Павел ГавриловичОколо 1816 г.р.
МатьВакурова Татьяна Михайловна1817 г.р.
Супруги
Вакурова Прасковья АлексеевнаДо 1860 г.р.
Дети
Вакуров Михаил ЯковлевичДо 1872 г.р.
Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна11.06.1876 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1872
Мать ребёнка: Вакурова Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
11.06.1876
Дочь: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Вакурова Прасковья Алексеевна
16 в 1860