Вакуров Павел Гаврилович
мужской, родился Около 1816, Балобаново, Богородский, Московская область
ОтецВакуров Гаврила Иванович1796 г.р.
МатьВакурова Ирина Георгиевна1798 г.р.
Супруги
Вакурова Татьяна Михайловна1817 г.р.
Дети
(Вакурова) Анна Павловна28.12.1841 г.р.
Вакуров Яков ПавловичОколо 1844 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1841
Дочь: (Вакурова) Анна Павловна
Мать ребёнка: Вакурова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Вакурова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
До 1860
Дочь: Кротова (Вакурова) Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Вакурова Татьяна Михайловна
44 в 1860