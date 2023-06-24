Вакуров Павел Гаврилович Около 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Вакуров Павел Гаврилович

Автор
НС
См Н.

мужской, родился Около 1816, Балобаново, Богородский, Московская область

Отец
Вакуров Гаврила Иванович1796 г.р.
Мать
Вакурова Ирина Георгиевна1798 г.р.
Супруги
Вакурова Татьяна Михайловна1817 г.р.
Дети
(Вакурова) Анна Павловна28.12.1841 г.р.
Вакуров Яков ПавловичОколо 1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Вакуров Гаврила Иванович

Мать: Вакурова Ирина Георгиевна

Балобаново, Богородский, Московская область

44 в 1860

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакурова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
28.12.1841

Дочь: (Вакурова) Анна Павловна

Мать ребёнка: Вакурова Татьяна Михайловна

Балобаново, Богородский, Московская область

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Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Вакуров Яков Павлович

Мать ребёнка: Вакурова Татьяна Михайловна

Балобаново, Богородский, Московская область

16 в 1860

Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Кротова (Вакурова) Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Вакурова Татьяна Михайловна

Балобаново, Богородский, Московская область

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