Вакурова Ирина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
62 в 1860
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Вакуров Гаврила Иванович
44 в 1860
Рождение ребёнка
1823
Сын: Вакуров Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Вакуров Гаврила Иванович
37 в 1860
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно