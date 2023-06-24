Вакурова Ирина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакурова Ирина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

62 в 1860
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Вакуров Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Вакуров Гаврила Иванович

Балобаново, Богородский, Московская область
44 в 1860
Рождение ребёнка
1823

Сын: Вакуров Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Вакуров Гаврила Иванович

Балобаново, Богородский, Московская область
37 в 1860
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакуров Гаврила Иванович

Смерть
Неизвестно
Балобаново, Богородский, Московская область
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