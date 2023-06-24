Вакуров Гаврила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Вакуров Иван
Мать: не указана
64 в 1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Вакурова Ирина Георгиевна
44 в 1860
Рождение ребёнка
1823
Сын: Вакуров Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Вакурова Ирина Георгиевна
37 в 1860
Смерть
Неизвестно