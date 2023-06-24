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Вакуров Гаврила Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Вакуров Иван

Мать: не указана

64 в 1860
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакурова Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Вакуров Павел Гаврилович

Мать ребёнка: Вакурова Ирина Георгиевна

Балобаново, Богородский, Московская область
44 в 1860
Рождение ребёнка
1823

Сын: Вакуров Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Вакурова Ирина Георгиевна

Балобаново, Богородский, Московская область
37 в 1860
Смерть
Неизвестно
Балобаново, Богородский, Московская область

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