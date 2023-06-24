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Вакуров Александр Гаврилович

Место рождения

Балобаново, Богородский, Московская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Вакуров Гаврила Иванович

Мать: Вакурова Ирина Георгиевна

Балобаново, Богородский, Московская область
37 в 1860
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакурова Александра Герасимовна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Вакурова) Агриппина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Балобаново, Богородский, Московская область
13 в 1860
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Вакуров Василий Александрович

Мать ребёнка: Вакурова Александра Герасимовна

Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1870

Сын: Вакуров Андрей Александрович

Мать ребёнка: Вакурова Александра Герасимовна

Балобаново, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Балобаново, Богородский, Московская область

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