Вакуров Александр Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
37 в 1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Вакурова) Агриппина Александровна
Мать ребёнка: не указана
13 в 1860
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Вакуров Василий Александрович
Мать ребёнка: Вакурова Александра Герасимовна
Рождение ребёнка
17.07.1870
Сын: Вакуров Андрей Александрович
Мать ребёнка: Вакурова Александра Герасимовна
Смерть
Неизвестно