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Вакурова Александра Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакуров Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Вакуров Василий Александрович

Отец ребёнка: Вакуров Александр Гаврилович

Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1870

Сын: Вакуров Андрей Александрович

Отец ребёнка: Вакуров Александр Гаврилович

Балобаново, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Балобаново, Богородский, Московская область

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