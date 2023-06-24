Вакурова Александра Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Вакуров Василий Александрович
Отец ребёнка: Вакуров Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
17.07.1870
Сын: Вакуров Андрей Александрович
Отец ребёнка: Вакуров Александр Гаврилович
Смерть
Неизвестно