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Вакуров Василий Александрович

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Место рождения

Балобаново, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1855

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Вакуров Александр Гаврилович

Мать: Александра Герасимовна

Балобаново, Богородский, Московская область
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