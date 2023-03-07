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Вакуров Василий Александрович
Вакуров Василий Александрович
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Место рождения
Балобаново
, Богородский, Московская область
Дата рождения
До 1855
Пол
Мужской
Отец
Вакуров Александр Гаврилович
До 1835 г.р.
Мать
(Вакурова) Александра Герасимовна
До 1835 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец:
Вакуров Александр Гаврилович
Мать:
Александра Герасимовна
Балобаново
, Богородский, Московская область
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