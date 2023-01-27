(Вакурова) Агриппина Александровна 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

(Вакурова) Агриппина Александровна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась 1847, Балобаново, Богородский, Московская область

умерла Неизвестно, Балобаново, Богородский, Московская область

Отец
Вакуров Александр Гаврилович1823 г.р.
Дети
(Зайцева) Александра Семеновна18.04.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Вакуров Александр Гаврилович

Мать: не указана

Балобаново, Богородский, Московская область

13 в 1860

Рождение ребёнка
18.04.1870

Дочь: (Зайцева) Александра Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Балобаново, Богородский, Московская область

Смерть
Неизвестно
Балобаново, Богородский, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.