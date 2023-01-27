(Вакурова) Агриппина Александровна
женский, родилась 1847, Балобаново, Богородский, Московская область
умерла Неизвестно, Балобаново, Богородский, Московская область
ОтецВакуров Александр Гаврилович1823 г.р.
Дети
(Зайцева) Александра Семеновна18.04.1870 г.р.
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Место
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Рождение
1847
Отец: Вакуров Александр Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1870
Дочь: (Зайцева) Александра Семеновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
13 в 1860