Вакурова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
43 в 1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1841
Дочь: (Вакурова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Вакуров Павел Гаврилович
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Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Вакуров Павел Гаврилович
16 в 1860
Рождение ребёнка
До 1860
Дочь: Кротова (Вакурова) Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Вакуров Павел Гаврилович
Смерть
Неизвестно