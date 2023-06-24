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Вакурова Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

43 в 1860
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакуров Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
28.12.1841

Дочь: (Вакурова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Вакуров Павел Гаврилович

Балобаново, Богородский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/0ec2d42f-13f9-4fce-8110-db13f845552c/126?text=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2&snippet=%D0%92%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Вакуров Яков Павлович

Отец ребёнка: Вакуров Павел Гаврилович

Балобаново, Богородский, Московская область
16 в 1860
Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Кротова (Вакурова) Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Вакуров Павел Гаврилович

Балобаново, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Балобаново, Богородский, Московская область

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