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Васильева (Кривоногова) Анастасия Ивановна
Васильева (Кривоногова) Анастасия Ивановна
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Место рождения
Громково
, Богородский, Московская область
Дата рождения
08.03.1913
Пол
Женский
Отец
Васильев Иван Григорьевич
1874 г.р.
Мать
Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1913
Отец:
Васильев Иван Григорьевич
Мать:
Васильева Агриппина Яковлевна
Громково
, Богородский, Московская область
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