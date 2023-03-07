Кривоногов Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти11.05.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
06.10.1871
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.09.1874
Сын: Васильев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
30.09.1878
Дочь: Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1880
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: Калашникова Федосья (Феодосия) Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1906