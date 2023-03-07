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Кривоногов Григорий Петрович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

11.05.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Кривоногов Петр Гаврилович

Мать: Кривоногова Афанасия Григорьевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1871

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия Михайловна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1874

Сын: Васильев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия Михайловна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1878

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1880

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Калашникова Федосья (Феодосия) Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Евдокия Михайловна

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
11.05.1906
Громково, Богородский, Московская область
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