Кривоногова Афанасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Афанасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кривоногов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Кривоногов Петр Гаврилович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кривоногов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кривоногов Петр Гаврилович

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

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