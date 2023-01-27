Кривоногова Афанасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кривоногов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Кривоногов Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кривоногов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Кривоногов Петр Гаврилович
Смерть
Неизвестно