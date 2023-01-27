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Кривоногов Алексей Петрович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

01.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кривоногов Петр Гаврилович

Мать: Кривоногова Афанасия Григорьевна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова (Котельникова) Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Кривоногов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: (Кривоногова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: (Кривоногова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Кривоногова (Котельникова) Прасковья Сергеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1902

Дочь: (Кривоногова) Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Кривоногова (Котельникова) Прасковья Сергеевна

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
01.03.1915
Громково, Богородский, Московская область

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