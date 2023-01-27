Кривоногов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти01.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Кривоногов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: (Кривоногова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: (Кривоногова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Кривоногова (Котельникова) Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
09.03.1902
Дочь: (Кривоногова) Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Кривоногова (Котельникова) Прасковья Сергеевна
Смерть
01.03.1915