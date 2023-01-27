Кривоногова (Котельникова) Прасковья Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: (Кривоногова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
09.03.1902
Дочь: (Кривоногова) Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно