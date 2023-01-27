Кривоногова (Котельникова) Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова (Котельникова) Прасковья Сергеевна

Место рождения

Мишуково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишуково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: (Кривоногова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1902

Дочь: (Кривоногова) Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

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