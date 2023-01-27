Кривоногова (Черненкова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияДо 1853
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: Черненков Михаил Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1871
Дочь: (Кривоногова) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1874
Сын: Васильев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: Калашникова (Кривоногова) Федосья Григорьевна
Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович