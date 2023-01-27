Кривоногова (Черненкова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова (Черненкова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Городищи, Осеевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

До 1853

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Черненков Михаил Алексеевич

Мать: не указана

Городищи, Осеевская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1871

Дочь: (Кривоногова) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1874

Сын: Васильев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Калашникова (Кривоногова) Федосья Григорьевна

Отец ребёнка: Кривоногов Григорий Петрович

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