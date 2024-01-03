Черненков Михаил Алексеевич
мужской, родился До 1835, Городищи, Осеевская волость, Богородский уезд
умер До 1835, Городищи, Осеевская волость, Богородский уезд
Дети
Кривоногова (Черненкова) Евдокия МихайловнаДо 1853 г.р.
Черников Иван МихайловичДо 1865 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1853
Дочь: Кривоногова (Черненкова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1865
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1835