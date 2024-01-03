Черненков Михаил Алексеевич До 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Черненков Михаил Алексеевич

Автор
НС
См Н.

мужской, родился До 1835, Городищи, Осеевская волость, Богородский уезд

умер До 1835, Городищи, Осеевская волость, Богородский уезд

Дети
Кривоногова (Черненкова) Евдокия МихайловнаДо 1853 г.р.
Черников Иван МихайловичДо 1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Городищи, Осеевская волость, Богородский уезд

Рождение ребёнка
До 1853

Дочь: Кривоногова (Черненкова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Городищи, Осеевская волость, Богородский уезд

Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Черников Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Городищи, Осеевская волость, Богородский уезд

Смерть
До 1835
Городищи, Осеевская волость, Богородский уезд

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