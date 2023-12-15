Чуйкова (Якушова) Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения10.05.1903
Дата смерти31.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1903
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1924
Муж: Чуйков Петр Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1925
Дочь: Кубасова (Чуйкова) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Чуйков Петр Иванович
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1932
Дочь: Чуйкова (Чуйкова) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Чуйков Петр Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1936
Отец ребёнка: Чуйков Петр Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1940
Сын: Чуйков Александр Петрович
Отец ребёнка: Чуйков Петр Иванович
Смерть
31.10.1993
Похороны
Неизвестно