Чуйкова (Якушова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкова (Якушова) Елена Петровна

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Место рождения

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.05.1903

Дата смерти

31.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1903

Отец: Якушов Петр Степанович

Мать: Якушова (Рящина) Гликерия Антоновна

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1924

Муж: Чуйков Петр Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1925

Дочь: Кубасова (Чуйкова) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Чуйков Петр Иванович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1932

Дочь: Чуйкова (Чуйкова) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Чуйков Петр Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1936

Сын: Чуйков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Чуйков Петр Иванович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
11.03.1940

Сын: Чуйков Александр Петрович

Отец ребёнка: Чуйков Петр Иванович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
31.10.1993
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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