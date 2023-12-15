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Чуйков Александр Петрович

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Место рождения

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

Дата рождения

11.03.1940

Дата смерти

20.09.1990

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1940

Отец: Чуйков Петр Иванович

Мать: Чуйкова (Якушова) Елена Петровна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуйкова (Диденко) Мария Николаевна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
17.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуйкова (Диденко) Мария Николаевна

Смерть
20.09.1990
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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