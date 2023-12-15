Чуйков Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения11.03.1940
Дата смерти20.09.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1940
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуйкова (Диденко) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуйкова (Диденко) Мария Николаевна
Смерть
20.09.1990
Похороны
Неизвестно