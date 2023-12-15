Якушов Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1878
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1897
Сын: Якушов Александр Петрович
Мать ребёнка: Якушова (Рящина) Гликерия Антоновна
Рождение ребёнка
10.11.1899
Дочь: (Якушова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Якушова (Рящина) Гликерия Антоновна
Рождение ребёнка
22.06.1901
Мать ребёнка: Якушова (Рящина) Гликерия Антоновна
Рождение ребёнка
10.05.1903
Дочь: Чуйкова (Якушова) Елена Петровна
Мать ребёнка: Якушова (Рящина) Гликерия Антоновна
Рождение ребёнка
14.01.1906
Сын: Якушов Иван Петрович
Мать ребёнка: Якушова (Рящина) Гликерия Антоновна
Рождение ребёнка
04.09.1908
Мать ребёнка: Якушова (Рящина) Гликерия Антоновна
Рождение ребёнка
24.04.1911
Мать ребёнка: Якушова (Рящина) Гликерия Антоновна
Рождение ребёнка
04.10.1912
Дочь: (Якушова) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Якушова (Рящина) Гликерия Антоновна
Рождение ребёнка
19.03.1915
Дочь: (Якушова) Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Якушова (Рящина) Гликерия Антоновна