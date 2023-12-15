Якушова Евдокия Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1878
Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Соломатина (Якушова) Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович
Рождение ребёнка
25.10.1884
Сын: Якушов Арсений Степанович
Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович
Рождение ребёнка
30.12.1885
Дочь: (Якушова) Синклитинья Степановна
Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович
Рождение ребёнка
13.02.1888
Дочь: (Якушова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович
Рождение ребёнка
16.11.1890
Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович
Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1893
Дочь: (Якушова) Акилина Степановна
Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович
Рождение ребёнка
07.05.1895
Дочь: (Якушова) Гликерия Степановна
Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович
Смерть
Неизвестно