Якушова Евдокия Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушова Евдокия Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1878

Сын: Якушов Петр Степанович

Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Соломатина (Якушова) Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1884

Сын: Якушов Арсений Степанович

Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.12.1885

Дочь: (Якушова) Синклитинья Степановна

Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1888

Дочь: (Якушова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1890

Сын: Якушов Роман Степанович

Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1893

Дочь: (Якушова) Акилина Степановна

Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1895

Дочь: (Якушова) Гликерия Степановна

Отец ребёнка: Якушов Степан Борисович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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