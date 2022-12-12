село Самовольно-Ивановка, село Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Самовольно-Ивановка

Алексеевский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1709Самовольная Ивановка, с. каз.при р. Моче.170120214896915Церковь православная 1. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Самовольно-Ивановская волость
1010. Самовольная Ивановка, село бывшее государственное, при реке Моче, дворов 317, жителей 2311, волостное правление (уездный город 180 в.), церковь православная, 2 лавк Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Алексеевский район
57603Самовольно-Ивановкасело52°33'с.ш.50°52'в.д.N-39-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Алексеевский муниципальный район, Сельское поселение Летниково
36602420126с Самовольно-Ивановкасело
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