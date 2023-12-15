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Якушов Степан Борисович

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Между 1840 и 1851

Дата смерти

26.11.1921

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1878

Сын: Якушов Петр Степанович

Мать ребёнка: Якушова Евдокия Парфеновна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Соломатина (Якушова) Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Якушова Евдокия Парфеновна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1884

Сын: Якушов Арсений Степанович

Мать ребёнка: Якушова Евдокия Парфеновна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.12.1885

Дочь: (Якушова) Синклитинья Степановна

Мать ребёнка: Якушова Евдокия Парфеновна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1888

Дочь: (Якушова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Якушова Евдокия Парфеновна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1890

Сын: Якушов Роман Степанович

Мать ребёнка: Якушова Евдокия Парфеновна

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1893

Дочь: (Якушова) Акилина Степановна

Мать ребёнка: Якушова Евдокия Парфеновна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1895

Дочь: (Якушова) Гликерия Степановна

Мать ребёнка: Якушова Евдокия Парфеновна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.11.1921
Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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