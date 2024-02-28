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Якушов Роман Степанович

Место рождения

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.11.1890

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1890

Отец: Якушов Степан Борисович

Мать: Якушова Евдокия Парфеновна

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.10.1908

Жена: Якушова Фекла Арсентьевна

Рождение ребёнка
06.09.1910

Дочь: Любовь Романовна

Мать ребёнка: Якушова Вера Никитична

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1913

Дочь: Анна Романовна

Мать ребёнка: Якушова Вера Никитична

Рождение ребёнка
20.09.1918

Сын: Якушов Сергей Романович

Мать ребёнка: Якушова Вера Никитична

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якушова Фекла Арсентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
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