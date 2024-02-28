Якушов Роман Степанович
Место рождения
Дата рождения16.11.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1890
Бракосочетание
22.10.1908
Рождение ребёнка
06.09.1910
Дочь: Любовь Романовна
Мать ребёнка: Якушова Вера Никитична
Рождение ребёнка
12.02.1913
Дочь: Анна Романовна
Мать ребёнка: Якушова Вера Никитична
Рождение ребёнка
20.09.1918
Мать ребёнка: Якушова Вера Никитична
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якушова Фекла Арсентьевна
Работа или профессия
Неизвестно