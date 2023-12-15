Якушова (Рящина) Гликерия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушова (Рящина) Гликерия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1878

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1897

Сын: Якушов Александр Петрович

Отец ребёнка: Якушов Петр Степанович

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1899

Дочь: (Якушова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Якушов Петр Степанович

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1901

Сын: Якушов Василий Петрович

Отец ребёнка: Якушов Петр Степанович

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1903

Дочь: Чуйкова (Якушова) Елена Петровна

Отец ребёнка: Якушов Петр Степанович

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1906

Сын: Якушов Иван Петрович

Отец ребёнка: Якушов Петр Степанович

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1908

Сын: Якушов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Якушов Петр Степанович

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1911

Сын: Якушов Василий Петрович

Отец ребёнка: Якушов Петр Степанович

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1912

Дочь: (Якушова) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Якушов Петр Степанович

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1915

Дочь: (Якушова) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Якушов Петр Степанович

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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