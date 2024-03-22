Чуйков Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения14.05.1904
Дата смерти19.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1904
Отец: Федорович Чуйков Иван
Мать: Чуйкова Надежда Ефимовна
Бракосочетание
30.01.1924
Жена: Чуйкова Елена Петровна
Рождение ребёнка
06.09.1925
Дочь: Кубасова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Чуйкова Елена Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1932
Дочь: Чуйкова Антонина Петровна
Мать ребёнка: Чуйкова Елена Петровна
Рождение ребёнка
08.09.1936
Мать ребёнка: Чуйкова Елена Петровна
Рождение ребёнка
11.03.1940
Сын: Чуйков Александр Петрович
Мать ребёнка: Чуйкова Елена Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.07.1986
Похороны
Неизвестно