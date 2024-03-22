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Чуйков Петр Иванович

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Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.05.1904

Дата смерти

19.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1904

Отец: Федорович Чуйков Иван

Мать: Чуйкова Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1924

Жена: Чуйкова Елена Петровна

Рождение ребёнка
06.09.1925

Дочь: Кубасова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Чуйкова Елена Петровна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1932

Дочь: Чуйкова Антонина Петровна

Мать ребёнка: Чуйкова Елена Петровна

Рождение ребёнка
08.09.1936

Сын: Чуйков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Чуйкова Елена Петровна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
11.03.1940

Сын: Чуйков Александр Петрович

Мать ребёнка: Чуйкова Елена Петровна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.07.1986
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
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