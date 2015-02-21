Чуйкова (Чуйкова) Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1932
Дата смерти21.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1932
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валишин Фанн Назмиевич
Рождение ребёнка
15.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валишин Фанн Назмиевич
Рождение ребёнка
10.06.1960
Отец ребёнка: Валишин Фанн Назмиевич
Смерть
21.02.2015
Похороны
22.02.2015