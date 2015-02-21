Чуйкова (Чуйкова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкова (Чуйкова) Антонина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1932

Дата смерти

21.02.2015

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1932

Отец: Чуйков Петр Иванович

Мать: Чуйкова (Якушова) Елена Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валишин Фанн Назмиевич

Рождение ребёнка
15.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валишин Фанн Назмиевич

Рождение ребёнка
10.06.1960

Сын: Валишин Андрей Фаннович

Отец ребёнка: Валишин Фанн Назмиевич

Смерть
21.02.2015
Похороны
22.02.2015

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