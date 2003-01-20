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Чуйков Владимир Петрович

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Место рождения

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

Дата рождения

08.09.1936

Дата смерти

20.01.2003

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1936

Отец: Чуйков Петр Иванович

Мать: Чуйкова (Якушова) Елена Петровна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.09.1968

Сын: Чуйков Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.01.2003
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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