Чуйков Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения08.09.1936
Дата смерти20.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1936
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.09.1968
Сын: Чуйков Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.01.2003
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область