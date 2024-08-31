Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1852

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1852

Отец: Рыбников Христофор Алексеевич

Мать: Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна

Место жительства
Неизвестно
Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.02.1885 ст.

Сын: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович

Мать ребёнка: Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна

Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Рождение ребёнка
03.09.1887 ст.

Сын: Рыбников Иван Феофанович

Мать ребёнка: Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна

Мать ребёнка: Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Лысенко (Рыбникова) Марианна (Маряша) Феофановна

Мать ребёнка: Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
30.03.1900 ст.

Сын: Рыбников Алексей Феофанович

Мать ребёнка: Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна

Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Смерть
1932
Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы

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