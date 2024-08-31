Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1852
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1852
Место жительства
Неизвестно
Рыбниковы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1885 ст.
Сын: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович
Мать ребёнка: Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна
Рыбниковы
Рождение ребёнка
03.09.1887 ст.
Мать ребёнка: Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
30.03.1900 ст.
Сын: Рыбников Алексей Феофанович
Мать ребёнка: Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна
Рыбниковы
Смерть
1932
Рыбниковы