Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна

Место рождения

д. Чащина (Челноки), Казачинский район, Красноярский край

Дата рождения

20.04.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1828 ст.

Отец: Белоусов Степан

Мать: Белоусова (???) Анна Даниловна

Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Место жительства
Неизвестно
Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Афиноген Христофорович

Отец ребёнка: Рыбников Христофор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбников Христофор Алексеевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рыбников Порфирий Христофорович

Отец ребёнка: Рыбников Христофор Алексеевич

Рождение ребёнка
26.12.1852

Сын: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович

Отец ребёнка: Рыбников Христофор Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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