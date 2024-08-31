Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна
Место рожденияд. Чащина (Челноки), Казачинский район, Красноярский край
Дата рождения20.04.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1828 ст.
Отец: Белоусов Степан
Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Место жительства
Неизвестно
Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Афиноген Христофорович
Отец ребёнка: Рыбников Христофор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рыбников Порфирий Христофорович
Отец ребёнка: Рыбников Христофор Алексеевич
Рождение ребёнка
26.12.1852
Сын: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович
Отец ребёнка: Рыбников Христофор Алексеевич
Смерть
Неизвестно