Рыбников Порфирий Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиМежду 1920 и 1929
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Прокопий Порфирьевич
Мать ребёнка: Наталья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Анатолий Порфирьевич
Мать ребёнка: Наталья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Афанасий Порфирьевич
Мать ребёнка: Наталья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбникова) Дочь1 Порфирьевна
Мать ребёнка: Наталья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Иван Порфирьевич
Мать ребёнка: Наталья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбникова) Дочь 3 Порфирьевна
Мать ребёнка: Наталья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбникова) Дочь 2 Порфирьевна
Мать ребёнка: Наталья ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбникова) Дочь 4 Порфирьевна
Мать ребёнка: Наталья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбникова) Дочь 5 Порфирьевна
Мать ребёнка: Наталья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Поликарп Порфирьевич
Мать ребёнка: Наталья ?
Смерть
Между 1920 и 1929