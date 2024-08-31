Рыбников Порфирий Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбников Порфирий Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Между 1920 и 1929

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Рыбников Христофор Алексеевич

Мать: Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Прокопий Порфирьевич

Мать ребёнка: Наталья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Анатолий Порфирьевич

Мать ребёнка: Наталья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Афанасий Порфирьевич

Мать ребёнка: Наталья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Дочь1 Порфирьевна

Мать ребёнка: Наталья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Наталья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Дочь 3 Порфирьевна

Мать ребёнка: Наталья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Дочь 2 Порфирьевна

Мать ребёнка: Наталья ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Дочь 4 Порфирьевна

Мать ребёнка: Наталья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Дочь 5 Порфирьевна

Мать ребёнка: Наталья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Поликарп Порфирьевич

Мать ребёнка: Наталья ?

Смерть
Между 1920 и 1929

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