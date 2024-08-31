Рыбников Христофор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбников Христофор Алексеевич

Рыбников Христофор Алексеевич

Место рождения

д. Белоусова (Водорезова), Казачинский район, Красноярский край

Дата рождения

09.05.1829 ст.

Дата смерти

Около 1875

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1829 ст.

Отец: Рыбников Алексей Антипович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Афиноген Христофорович

Мать ребёнка: Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феона?

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рыбников Порфирий Христофорович

Мать ребёнка: Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна

Рождение ребёнка
26.12.1852

Сын: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович

Мать ребёнка: Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна

Смерть
Около 1875

Мы используем куки для улучшения работы сайта.