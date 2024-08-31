Рыбников Христофор Алексеевич
Место рожденияд. Белоусова (Водорезова), Казачинский район, Красноярский край
Дата рождения09.05.1829 ст.
Дата смертиОколо 1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1829 ст.
Отец: Рыбников Алексей Антипович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Афиноген Христофорович
Мать ребёнка: Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феона?
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рыбников Порфирий Христофорович
Мать ребёнка: Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна
Рождение ребёнка
26.12.1852
Смерть
Около 1875