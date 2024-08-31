Рыбников Алексей Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбников Алексей Антипович

Место рождения

д. Белоусова (Водорезова), Казачинский район, Красноярский край

Дата рождения

Между 1806 и 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1807

Отец: Рыбников Антипа Григорьевич

Мать: Евдокия Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.04.1828 ст.

Жена: Рыбникова (Токарева) Елена Андреевна

Мокрушинская Николаевская Церковь ???
Рождение ребёнка
09.05.1829 ст.

Сын: Рыбников Христофор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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