Рыбников Алексей Антипович
Место рожденияд. Белоусова (Водорезова), Казачинский район, Красноярский край
Дата рожденияМежду 1806 и 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1807
Отец: Рыбников Антипа Григорьевич
Мать: Евдокия Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.04.1828 ст.
Мокрушинская Николаевская Церковь ???
Рождение ребёнка
09.05.1829 ст.
Сын: Рыбников Христофор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно