Рыбников Афиноген Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Феофан Афиногенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбникова) Наталья Афиногеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбникова) Пелагея Афиногеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Георгий Афиногенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбникова) Зинаида Афиногеновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно