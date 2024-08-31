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Рыбников Афиноген Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбников Христофор Алексеевич

Мать: Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Феофан Афиногенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Наталья Афиногеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Пелагея Афиногеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Георгий Афиногенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Зинаида Афиногеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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