Рыбников Георгий Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбников Георгий Афиногенович

Рыбников Георгий Афиногенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбников Афиноген Христофорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Ребенок 2 Георгиевна

Мать ребёнка: Рыбникова Вторая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбникова (Момотова) Марианна (Маряша) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбникова Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Ребенок 3 Георгиевич

Мать ребёнка: Рыбникова Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Ребенок 1 Георгиевич

Мать ребёнка: Рыбникова Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Виталий Георгиевич

Мать ребёнка: Рыбникова (Момотова) Марианна (Маряша) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Рыбникова (Момотова) Марианна (Маряша) Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.