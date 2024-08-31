Рыбников Георгий Афиногенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбников Афиноген Христофорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбникова) Ребенок 2 Георгиевна
Мать ребёнка: Рыбникова Вторая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбникова Вторая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Ребенок 3 Георгиевич
Мать ребёнка: Рыбникова Вторая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Ребенок 1 Георгиевич
Мать ребёнка: Рыбникова Вторая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Виталий Георгиевич
Мать ребёнка: Рыбникова (Момотова) Марианна (Маряша) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбникова) Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Рыбникова (Момотова) Марианна (Маряша) Ивановна
Смерть
Неизвестно