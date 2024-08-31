Рыбникова (Момотова) Марианна (Маряша) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбникова (Момотова) Марианна (Маряша) Ивановна

Рыбникова (Момотова) Марианна (Маряша) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбников Георгий Афиногенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Виталий Георгиевич

Отец ребёнка: Рыбников Георгий Афиногенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Рыбников Георгий Афиногенович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.