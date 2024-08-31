Рыбникова (Момотова) Марианна (Маряша) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Виталий Георгиевич
Отец ребёнка: Рыбников Георгий Афиногенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбникова) Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Рыбников Георгий Афиногенович
Смерть
Неизвестно