Рыбникова Вторая Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Ребенок 3 Георгиевич
Отец ребёнка: Рыбников Георгий Афиногенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбникова) Ребенок 2 Георгиевна
Отец ребёнка: Рыбников Георгий Афиногенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Ребенок 1 Георгиевич
Отец ребёнка: Рыбников Георгий Афиногенович
Смерть
Неизвестно