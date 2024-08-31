(Рыбникова) Пелагея Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбников Афиноген Христофорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саломатов Николай Павлович
Отец ребёнка: Саломатов Павел Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саломатова (Рыбникова) Христина Без Отца
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саломатова) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Саломатов Павел Ульянович
Смерть
Неизвестно