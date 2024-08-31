(Рыбникова) Пелагея Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыбникова) Пелагея Афиногеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбников Афиноген Христофорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатов Павел Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саломатов Николай Павлович

Отец ребёнка: Саломатов Павел Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саломатова (Рыбникова) Христина Без Отца

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саломатова) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Саломатов Павел Ульянович

Смерть
Неизвестно

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