Саломатова (Рыбникова) Христина Без Отца — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатова (Рыбникова) Христина Без Отца

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: (Рыбникова) Пелагея Афиногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефремова) Дочь 1 Борисовна

Отец ребёнка: Ефремов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефремова) Дочь 2 Борисовна

Отец ребёнка: Ефремов Борис

Смерть
Неизвестно

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