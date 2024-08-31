Саломатова (Рыбникова) Христина Без Отца
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефремова) Дочь 1 Борисовна
Отец ребёнка: Ефремов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефремова) Дочь 2 Борисовна
Отец ребёнка: Ефремов Борис
Смерть
Неизвестно