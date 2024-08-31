Ефремов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломатова (Рыбникова) Христина Без Отца

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефремова) Дочь 2 Борисовна

Мать ребёнка: Саломатова (Рыбникова) Христина Без Отца

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефремова) Дочь 1 Борисовна

Мать ребёнка: Саломатова (Рыбникова) Христина Без Отца

Смерть
Неизвестно

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