Саломатов Павел Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаломатов Павел Ульянович

Саломатов Павел Ульянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саломатов Николай Павлович

Мать ребёнка: (Рыбникова) Пелагея Афиногеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рыбникова) Пелагея Афиногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саломатова) Валентина Павловна

Мать ребёнка: (Рыбникова) Пелагея Афиногеновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.