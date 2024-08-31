Саломатов Павел Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саломатов Николай Павлович
Мать ребёнка: (Рыбникова) Пелагея Афиногеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саломатова) Валентина Павловна
Мать ребёнка: (Рыбникова) Пелагея Афиногеновна
Смерть
Неизвестно