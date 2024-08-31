Рыбников Феофан Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбников Феофан Афиногенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбников Афиноген Христофорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбникова Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Модест Феофанович

Мать ребёнка: Рыбникова Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Николай Феофанович

Мать ребёнка: Рыбникова Анастасия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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