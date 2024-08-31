Рыбников Феофан Афиногенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбников Афиноген Христофорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Модест Феофанович
Мать ребёнка: Рыбникова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Николай Феофанович
Мать ребёнка: Рыбникова Анастасия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно