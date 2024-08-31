Рыбникова Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбникова Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Николай Феофанович

Отец ребёнка: Рыбников Феофан Афиногенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбников Феофан Афиногенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Модест Феофанович

Отец ребёнка: Рыбников Феофан Афиногенович

Смерть
Неизвестно

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