Рыбникова Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Николай Феофанович
Отец ребёнка: Рыбников Феофан Афиногенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Модест Феофанович
Отец ребёнка: Рыбников Феофан Афиногенович
Смерть
Неизвестно