Наталья ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Рыбников Поликарп Порфирьевич
Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович
Сын: Рыбников Анатолий Порфирьевич
Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович
Дочь: (Рыбникова) Дочь 5 Порфирьевна
Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович
Дочь: (Рыбникова) Дочь 3 Порфирьевна
Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович
Сын: Рыбников Прокопий Порфирьевич
Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович
Дочь: (Рыбникова) Дочь 2 Порфирьевна
Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович
Дочь: (Рыбникова) Дочь 4 Порфирьевна
Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович
Сын: Рыбников Иван Порфирьевич
Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович
Сын: Рыбников Афанасий Порфирьевич
Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович
Дочь: (Рыбникова) Дочь1 Порфирьевна
Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович