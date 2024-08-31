Наталья ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Поликарп Порфирьевич

Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Анатолий Порфирьевич

Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Дочь 5 Порфирьевна

Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Дочь 3 Порфирьевна

Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Прокопий Порфирьевич

Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбников Порфирий Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Дочь 2 Порфирьевна

Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Дочь 4 Порфирьевна

Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Афанасий Порфирьевич

Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Дочь1 Порфирьевна

Отец ребёнка: Рыбников Порфирий Христофорович

Смерть
Неизвестно

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