Белоусова (???) Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1798 и 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1799
Отец: Даниил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоусов Степан
Место жительства
Неизвестно
Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Рождение ребёнка
20.04.1828 ст.
Дочь: Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна
Отец ребёнка: Белоусов Степан
Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Смерть
Неизвестно