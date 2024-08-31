Белоусова (???) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (???) Анна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1798 и 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1802 и 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1799

Отец: Даниил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Степан

Место жительства
Неизвестно
Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Рождение ребёнка
20.04.1828 ст.

Дочь: Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна

Отец ребёнка: Белоусов Степан

Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Смерть
Неизвестно

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