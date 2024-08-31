Белоусов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Степан

Место рождения

д. Чащина (Челноки), Казачинский район, Красноярский край

Дата рождения

Между 1802 и 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1798 и 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1802 и 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова (???) Анна Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Рождение ребёнка
20.04.1828 ст.

Дочь: Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна

Мать ребёнка: Белоусова (???) Анна Даниловна

Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Смерть
Неизвестно

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