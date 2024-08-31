Белоусов Степан
Место рожденияд. Чащина (Челноки), Казачинский район, Красноярский край
Дата рожденияМежду 1802 и 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1802 и 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Рождение ребёнка
20.04.1828 ст.
Дочь: Рыбникова (Белоусова) Александра Степановна
Мать ребёнка: Белоусова (???) Анна Даниловна
Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Смерть
Неизвестно